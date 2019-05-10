أحمد علي يقود هجوم المقاولون العرب أمام الجونة

أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب تشكيل الفريق أمام الجونة، ضمن منافسات الجولة ال32 للدوري الممتاز، والذي ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، علي ملعب الجونة. الساعة العاشرة مساءً، علي ملعب الجونة. وجاء تشكيل ذئاب الجبل كالآتي :- في حراسة المرمى :- محمود Advertisements أبو السعود. في الدفاع :- أمير عابد – محمد سمير – حسن الشامي– فاروقا. في الوسط :- سوسته – ابراهيم صلاح – إدواردو- محمد مجلي. في الهجوم: سيف الجزيري– أحمد علي كامل.

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