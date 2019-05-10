ديبالا يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

يرغب الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. المقبلة. وذكرت صحيفة توتوسبورت الايطالية في تقرير لها اليوم الجمعة أن باولو ديبالا من المنتظر أن يغادر صفوف اليوفي الفترة المقبلة. وتأتي رغبة مهاجم الفريق في الرحيل بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي منذ قدوم كرستيانو رونالدو لصفوف الفريق.

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