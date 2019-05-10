يرغب الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي في الرحيل عن صفوف السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفيةالمقبلة.
وذكرت صحيفة توتوسبورت الايطالية في تقرير لها اليوم الجمعة أن باولو ديبالا
وتأتي رغبة مهاجم الفريق في الرحيل بسبب عدم المشاركة بشكل أساسي منذ قدوم كرستيانو رونالدو لصفوف الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر ديبالا يقترب من الرحيل عن يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.