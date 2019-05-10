أحمد الفولي يجري عملية جراحية في القلب

أجري اللواء أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للتاكوندو عملية جراحية اليوم في القلب بأحد مستشفيات المهندسين وخرج جراحية اليوم في القلب بأحد مستشفيات المهندسين وخرجمن غرفه العلميات. وأكد الطاقم المعالج نجاح العملية وأن حالة الفولي مستقرة وسوف يمارس مهام عمله مع نهايه الأسبوع المقبل.

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