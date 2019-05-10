نور الطيب تتأهل إلى ربع نهائي بطولة مانشستر للاسكواش

نجحت نور الطيب المصنفة الأولى عالميا في انتزاع بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش. وحققت نجمة الاسكواش المصرية فوزا كبيرا علي نظيرتها الفرنسية بثلاثة أشواط مقابل لا شي في المباراة التي انتهت قبل قليل . الفرنسية بثلاثة أشواط مقابل لا شي في المباراة التي انتهت قبل قليل . وجاءت نتائج الأشواط علي النحو التالي : ١١-٩، ١١-٥، ١١-٨ . وتواجه نور الطيب في مباراة ربع النهائي التي تقام غدا السبت الفائز من المباراة التي تقام بعد قليل بين الانجليزية لورا ماسارو المصنفة الخامسة، ومواطنتها ميلي توملينسون .

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