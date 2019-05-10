النجم الساحلي يرغب في ضم ناشئ الأهلي صالح نصر

يترقب النادي الأهلي عرضًا رسميًا من النجم الساحلي التونسي لإعارة لاعبه الصاعد صالح نصر صاحب الـ20 عاماً. ورغم أن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي نفى وصول العرض بشكل رسمي إلا أن نبيل أبوزيد مدير أعمال اللاعب أكد وجود رغبة من النادي التونسي في ضم اللاعب. وأشار أبوزيد إلى أن اللاعب يملك عرضين من الاتحاد والإنتاج الحربي أيضاً لاستعارته في الموسم الجديد.

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