رياضة | افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت اللجنة المنظمة لمونديال مرصفا البطولة أول أمس في حضور نخبة من الشخصيات العامة .

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وحضر الافتتاح كلا من كابتن عماد درباله محلل أون سبورت وكابتن هاني لبيب وباسم عبد الستار المديرين الفنيين لنادي بنها السابقين وكابتن محمد عابدين مدير فني نادي بطا، ونخبة من نجوم الرياضة بالقليوبية، حيث افتتح المونديال بمبارة المغاربة والشموت والتي انهت بتعادل الفريقين 1-1.

وأدار اللقاء كابتن ياسر سلام، كما قام عمرو مسلم وطاهر مصطفي وعلي المغربي وعلي محمد علي بالتعليق علي المباراة.