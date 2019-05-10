رياضة | عاجل.. الكشف عن صفقتين جديدتين لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن صفقتين جديدتين لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، عن الصفقات الجديدة التي تنوي إدارة برشلونة التعاقد معها خلال الأيام المقبلة بعد التعاقد رسميا مع الهولندي فرينكي دي يونج.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم إن إدارة برشلونة ستحسم صفقتين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن البارسا سيتعاقد مع ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس أمستردام، بالإضافة إلى الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، نجم هجوم أتليتكو مدريد الإسباني.

وودع الفريق الكتالوني مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد ليفربول الإنجليزي.