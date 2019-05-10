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رياضة | عاجل.. الكشف عن صفقتين جديدتين لبرشلونة

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة، عن الصفقات الجديدة التي تنوي إدارة التعاقد معها خلال الأيام المقبلة بعد التعاقد رسميا مع الهولندي فرينكي دي يونج.

 

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية اليوم إن إدارة برشلونة ستحسم صفقتين من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة.

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وأضافت الصحيفة أن البارسا سيتعاقد مع ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس أمستردام، بالإضافة إلى الظفر بخدمات المهاجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، نجم هجوم أتليتكو مدريد الإسباني.

 

وودع الفريق الكتالوني مسابقة من الدور نصف النهائي على يد الإنجليزي.

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