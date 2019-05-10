رياضة | صدق أو لا تصدق.. نجم آرسنال قد لا يشارك في نهائي اليوروباليج بسبب خلاف سياسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدق أو لا تصدق.. نجم آرسنال قد لا يشارك في نهائي اليوروباليج بسبب خلاف سياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي آرسنال الإنجليزي "خشيته العميقة" من عدم تمكن لاعبه وسطه الأرميني هنريك مخيتاريان من المشاركة أمام جاره تشيلسي في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي تقام في باكو على خلفية توتر سياسي بين أرمينيا وأذربيجان.

وعبّر فريق "المدفعجية" عن قلقه من تكرار ما حصل مع الدولي الأرميني الذي غاب عن لقاء قره باغ الأذربيجاني 3-0 في دور المجموعات، بسبب نزاع حول منطقة ناغورني كاراباخ، بعدما حجز آرسنال بطاقته لنهائي يوروبا ليغ في 29 مايو (أيار) الحالي في العاصمة الأذربيجانية باكو على حساب فالنسيا الإسباني بفوزه عليه 7-3 في مجموع المباراتين.

ونشر النادي اللندني بياناً جاء فيه: "نسعى للحصول على ضمانات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأنه سيكون من الآمن أن يسافر هنريك مخيتاريان إلى باكو لخوض نهائي يوروبا ليغ، مع ما يطلبه آرسنال وميكي (كنية اللاعب) لإدراجه ضمن تشكيلتنا".

وتابع: "لم نتلقَ حتى الآن أي ضمانات مقبولة، ونأمل في أن يتمكن يويفا من توفير هذه الضمانات على الفور"، قبل أن يختم: "نحن بالطبع قلقون كثيراً بأن يؤدي موقع النهائي إلى عدم تمكن ميكي من اللعب في النهائي الأوروبي".

في المقابل قال يويفا في بيان لوكالة بي إيه البريطانية: "إنه إجراء معياري ليويفا إرسال خطابات دعم للجمعيات والأندية والسفارات من أجل الحصول على تأشيرات للاعبين والسماح لهم باللعب في المسابقات الأوروبية".

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وهي ليست المرة الأولى التي يغيب فيها مخيتاريان عن المنافسات في أذربيجان، إذ بسبب التوتر الشديد بين البلدين غاب اللاعب الأرميني عن صفوف فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني بمواجهة غالابا الأذربيجاني في يوروبا ليغ عام 2015.

ودخلت أذربيجان وأرمينيا بصراع حول منطقة ناغورني كاراباخ منذ استولى الإنفصاليون الأرمن على الأقليم في حرب أسفرت عن مقتل قرابة 30 ألف شخص في أوائل التسعينات.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 1994 ولكن البلدين ما زالا في صراع مرير يشهد تبادل إطلاق النار بشكل متكرر.