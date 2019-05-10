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رياضة | جون أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام النجوم

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جون أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة النجوم ، التي تنطلق في تمام العاشرة  مساء اليوم الجمعة ، بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 32 لمسابقة الدوري .

 

وضم التشكيل:

 

محمد كوكو لحراسة المرمي

 

في خط الدفاع: عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – عصام صبحى

 

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في خط الوسط: مصطفي شبيطه – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد دسوقي

 

في خط الهجوم: جون أنطوى

 

وعلى دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي – محمد دبش – محمد تونى – هاني سعيد – محمد رمضان – مروان حمدي – شميلس بيكلي.

 

ويغيب أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي للإصابة ، وأحمد محسن للإنذار الثالث.

 

ويدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد 42 نقطة في المركز السادس بجدول الممتاز.

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