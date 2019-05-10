رياضة | جون أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جون أنطوي يقود هجوم المقاصة أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة النجوم ، التي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة ، بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 32 لمسابقة الدوري .
وضم التشكيل:
محمد كوكو لحراسة المرمي
في خط الدفاع: عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – عصام صبحى
في خط الوسط: مصطفي شبيطه – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد دسوقي
في خط الهجوم: جون أنطوى
وعلى دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي – محمد دبش – محمد تونى – هاني سعيد – محمد رمضان – مروان حمدي – شميلس بيكلي.
ويغيب أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي للإصابة ، وأحمد محسن للإنذار الثالث.
ويدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد 42 نقطة في المركز السادس بجدول الدوري المصري الممتاز.