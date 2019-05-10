رياضة | حسام غالي يقطع الطريق على وكيل نجم الزمالك لضم "فيرمينيو" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام غالي يقطع الطريق على وكيل نجم الزمالك لضم "فيرمينيو" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كلف نادر شوقي وكيل اللاعبين ورئيس نادي الجونة حسام غالي مدير الكرة من أجل التفاوض مع مسؤولي النادي الأهلي للحصول علي إعارة صالح نصر الشهير "بفيرمنيو "هداف شباب القلعة الحمراء ودوري الجمهورية مواليد 99 برصيد 37 هدفآ لمدة موسم ابتداءا من الانتقالات الصيفية المقبلة.
اللاعب الموهوب تلقي عرضين رسميين من ناديي الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي خلال الأيام الماضية بخلاف عرض نادي النجم الساحلي التونسي الذي تلقاه عبر وكيله نبيل أبوزيد من اجل ضمة علي سبيل الاعارة أيضآ.
ويستغل مسؤولو الجونة علاقة الكابيتانو بمسؤولي ناديه السابق وصناع القرار للنادي الأحمر من أجل خطف هداف شباب الأهلي الموهوب الملقب بـ"فيرمنيو".
الجدير بالذكر أن نبيل أبوزيد وكيل اللاعب يعد وكيل نجمي الفريق الكروي الأول بالزمالك وبيراميدز حمدي النقاز وعمرو مرعي والثنائي كان يلعب في النجم الساحلي التونسي الذي يرغب رضا شرف الدين رئيس النادي التعاقد مع اللاعب الاهلاوي علي سبيل الإعارة بعدما شاهد فيديوهات موهبة الأهلي من قبل ابوزيد
وكان أبوزيد قد صرح بأنه سوف يعرض الفكرة علي مسؤولي الأهلي انتظارا للرد النهائي عليه خصوصآ وأنه مفوض من اللاعب والنادي التونسي بالوساطة مع الأهلي في إنهاء صفقة المهاجم الشاب.