رياضة | فينورد يعلن نهاية مسيرة فان بيرسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينورد يعلن نهاية مسيرة فان بيرسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فينورد، اليوم الجمعة، عبر بيان رسمي عن نهاية مسيرة المخضرم روبين فان بيرسي والتي ستكون أمام أدو دين هاج في مسابقة الدوري الهولندي.

ويلتقي فينورد مع أدو دين هاج على ملعب "دي كويب" مساء يوم الأحد المقبل ويأتي ذلك في إطار الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الهولندي.

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ويملك فان بيرسي مسيرة رائعة عامرة بالإنجازات فقد مثل أندية فينورد وأرسنال ومانشستر يونايتد وفنربخشة قبل أن يعود ويختم مسيرته مع فينورد.

كما مثل "فان بيرسي" منتخب هولندا في 102 مباراة وسجل 35 هدفاً وشارك في 3 نسخ من كأس العالم ووصل مع بلاده لنهائي 2010 ونصف نهائي 2014.