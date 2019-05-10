رياضة | نجوم الزمالك في زيارة خاصة لمستشفى 57357 (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الزمالك في زيارة خاصة لمستشفى 57357 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الجمعة على زيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، من أجل الأطفال وتقديم الهدايا ومشاركتهم أجواء شهر رمضان المعظم.

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وتواجد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، بالإضافة إلى ثلاثي الفريق، محمود عبد المنعم كهربا، والقائد حازم إمام، ومحمد إبراهيم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الداخلية بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.