رياضة | نجم مانشستر سيتي يعرض خدماته على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشستر سيتي يعرض خدماته على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في اللعب ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الصيف المقبل.

وأشارت بعض تقارير صحفية، إلى أن وكيل اللاعب قام بالفعل بعرضه على مسؤولي الميرنجي، للتعاقد معه خاصةً أن أتليتكو مدريد، يرغب في ضم اللاعب.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن مدريد، قد يلجأ بالفعل للتعاقد مع أوتاميندي، لتعويض رحيل ناتشو عن السانتياجو بيرنابيو بالموسم الجديد.