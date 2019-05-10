رياضة | نجم تشيلسي يجدد تعاقد مع البلوز حتي 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تشيلسي يجدد تعاقد مع البلوز حتي 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي تشيلسي الانجليزي، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد مدافعه البرازيلي ديفيد لويز ليبقى في ستامفورد بريدج حتى عام 2021.

وقال لويز بعد التوقيع على عقد جديد مع البلوز، في تصريحاته مع الموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا ولدي هذه الفرصة للبقاء، أحب هذا النادي وما زلت لدي طموح مثل لاعب شاب".

وتابع حديثه: "الوصول إلى نهائي أوروبي آخر أمر جيد، وما زالت أمامنا الفرصة لإنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الممتاز وسأواصل بذل قصاري جهدي لمساعدة الفريق".

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وقالت مديرة نادي تشيلسي مارينا جرانوفسكايا: "يسرنا أن ديفيد لويز سيبقى مع النادي، لقد كان له تأثير كبير داخل وخارج الملعب".

وكان لويز قد عاد إلى تشيلسي في صيف 2016، حيثُ أعلن البلوز عن صفقة انتقال البرازيلي بمقابل 37 مليون يورو قادماً من صفوف باريس سان جيرمان.

وقال الموقع الرسمي لنادي تشيلسي أن ديفيد لويز حتى الآن في مسيرته مع البلوز، ظهر في 246 مباراة، وسجل 18 هدفًا.