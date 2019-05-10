رياضة | أول تعليق من صلاح بعد تتويج بجائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من صلاح بعد تتويج بجائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى النجم المصري محمد صلاح سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول بعد أدائه المذهل طوال شهر أبريل.

وقال صلاح، في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أعتقد أنه كان شهراً رائعاً بالنسبة لنا وخضنا العديد من المواجهات الهامة".

وتابع: "لذا، أنا سعيد جداً بهذا والآن لدينا مواجهة أخيرة هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، ونهائي دوري أبطال أوروبا لذلك هذا أمر مهم".

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وأكمل: "أعتقد أن هدفي أمام تشيلسي هو واحد من أفضل الأهداف التي سجلتها، وكان هدفاً رائعاً وساعد فريقي على الفوز بالمباراة".

وكان ليفربول قد فاز على تشيلسي في الجولة الـ34 من الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين نظيفين سجلهما "محمد صلاح وساديو ماني".

ويتواجد محمد صلاح في قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً متفوقاً على أوباميانج وسيرخيو أجويرو وساديو ماني الذي يملك كل منهما 20 هدفاً.