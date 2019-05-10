رياضة | جريزمان يتخذ قرارا مصيريا يشأن الانتقال إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يتخذ قرارا مصيريا يشأن الانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن رغبة الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، في الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وقال برنامج "التشيرينجيتو" الاسباني الشهير، أن الفرنسي جريزمان يريد الذهاب إلى نادي برشلونة، وهو على استعداد تام لخفض راتبه حتى لا يكون عائقاً في اتمام الصفقة.

وكان جريزمان قد جدد عقده مع أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي ورفض عرض برشلونة ولكن اللاعب حسبما ذكرت الصحف الاسبانية أنه بعد خروج فريقه من دوري الأبطال قد فكر جدياً في الرحيل.

ويسعى مسؤولو نادي برشلونة للتعاقد مع صفقات قوية في الصيف من أجل تعويض خروجه المذل من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول، فيما سيكون هناك عدد من اللاعبين خارج البارسا في الميركاتو القادم.