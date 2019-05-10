المدير الفني السابق للوحدة يطالب بمنع الصائمين من خوض المباريات

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، سلسلة تغريدات طالب فيها بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسرعة لمنع اللاعبين الصائمين من المشاركة في المباريات.

وكتب “ميدو” عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “لا أعتقد أنه يجب السماح للاعبين بخوض مباريات بمثل هذا المستوى أثناء الصيام، في ظل التحديات والمطالبات التي يجب أن يحققوها، والتي بدورها تحتم على اللاعب أن يكون في أفضل مستوياته”.

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وأضاف في تغريدة أخرى: “لا نحتاج إلى رؤية أحدهم يموت، قبل أن نفعل شيئا حيال ذلك، رجاء تحركوا لمنع اللاعبين، خاصة في تلك المراحل الحاسمة بجميع الدوريات”.

وأوضح: “أعلم أنه سيتم مهاجمتي على ما أقوله، خاصة أنني مسلم، ولكن ذلك لا يمنع من ضرورة حماية شباب لا تتخطى أعمارهم الـ19عاما، يركضون لـ12 أو 13 كلم دون تناول طعام أو سوائل لأكثر من 18 ساعة”.

واختتم تغريداته بمناشدة الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بسرعة التدخل ومنع اللاعبين من خوض المباريات في شهر الصيام قبل أن يتسبب ذلك في حالة وفاة.