الامارات | أول تصريح لحارس العين خالد عيسى بعد تجديد عقده لـ5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لحارس العين خالد عيسى بعد تجديد عقده لـ5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى فريق العين، الدولي، خالد عيسى إنه يعجز عن وصف مشاعر الفخر والاعتزاز والسعادة البالغة بالإعلان عن تجديد عقدي مع النادي حتى 2024، واعتبر نفسي محظوظاً بارتداء قميص العين والدفاع عن شعار هذا الكيان الشامخ.

وقال للموقع الرسمي لنادي العين تعليقاً على سؤال حول رده على الأندية التي تقدمت بعروض لضمه على الصعيدين المحلي والخليجي، بعد دخوله فترة الستة أشهر، قال: “الحقيقة فكرة الانتقال عن العين لأي نادٍ آخر كانت غير واردة في قائمة الاختيارات، وذلك لأن الارتباط بهذا النادي يغرس في نفس كل منتسب إليه روح الانتماء والولاء وكنت أجيب دائماً على أسئلة الإعلاميين حول وضع انتقالي عن العين بأن الأولوية لهذا الكيان الذي يعني لي الكثير، ولا يفوتني هنا أن أعرب عن بالغ تقديري لكل من أبدى رغبته في ضم خالد عيسى إلى صفوف ناديه، بيد أن القرار كان محسوماً للرغبة المشتركة في الاستمرار مع العين”.

ورداً على سؤال حول إذا تلقى عرضاً أوروبياً للرحيل عن العين، قال: “الحقيقة نادي العين في ظل قيادة “سيدي” سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، أكثر حرصاً على تجسيد المفاهيم الاحترافية في التعامل مع كل منتسب للعين وهناك ترحيب بالفكرة إذا كان هناك عرضاً أوروبياً جاداً وحقيقياً “.

وحول معايير تقييم التجربة التي خاضها منذ انضمامه للعين وهل خطط للنجاحات التي حققها مع “الزعيم”، قال: “في اعتقادي أن التجربة ممتازة وناجحة بكل المقاييس، غير أنني لم أخطط فعلياً لأمر معين، بقدر ما كنت مصراً على مضاعفة جهودي والتدريب بجدية وانتظام والتزام من أجل الوصول إلى أفضل مستوى وإظهار الرغبة الحقيقية وروح التحدي والإصرار في الدفاع عن شعار هذا النادي الكبير”.

وعن ترشيحه لجائزة القفاز الذهبي المخصصة من لجنة دوري المحترفين لأفضل حارس مرمى والتي ظل ينافس عليها منذ انضمامه إلى العين، قال: “الحقيقة التواجد ضمن القائمة المرشحة للمنافسة على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في كل الموسم أمر جيد ويمنحني الدافع القوي للاستمرار على تقديم الأفضل دائماً وسأعمل على التواجد ضمن لائحة المنافسة عل اللقب في المواسم القادمة”.

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وحول سبب التأخير في الإعلان عن تجديد التعاقد مع العين، قال: “المتابع لمشوار تحديات العين في الموسم الحالي يجدها مختلفة تماماً عن بقية منافسيه على الصعيدين المحلي والقاري، وفي اعتقادي أن كثرة الضغوط المرتبطة بالتزامات الفريق في هذا الموسم كان لها الأثر في ذلك حتى جاء الوقت المناسب لاكتمال كافة الإجراءات المرتبطة بالإعلان عن تجديد التعاقد”.

وعن أسعد اللحظات التي عاشها مع العين، قال: “لن أذيع سراً إن قلت لكم بأن كل ثانية أمضيتها هنا منذ أن التحقت بصفوف فريق نادي العين تعني لي الكثير ، بيد أن أسعد اللحظات عشتها خلال مشوار التحدي بمسابقة كأس العالم للأندية الإمارات 2018، والتفاف الجميع حول ممثل الوطن الذي كانت مهمته الدفاع عن اسم وسمعة كرة الإمارات في أهم محفل عالمي على مستوى الأندية وكما تعلمون عندما يرتبط الأمر باسم دولتنا الحبيبة فيكون للتحدي نكهة خاصة لذلك تلك اللحظات ستظل في الذاكرة الجميلة”.

وعن أصعب اللحظات مع العين، قال: “اللحظات الصعبة التي عشتها مع العين تتجسد في مواجهتي ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2016 أمام جونبك هيونداي الكوري الجنوبي، حيث كانت الآمال معقودة على “الزعيم” وكنا نتطلع لحصد النجمة الآسيوية الثانية باسم كرة القدم الإماراتية في التحدي القاري ولكن لم يحالفنا التوفيق وقتها”.

وتعليقاً على سؤال حول الوضع الغريب الذي ارتبط بمردود “الزعيم” في الموسم الحالي والذي حقق إنجاز غير مسبوق في الدولة والمنطقة على المستوى العالمي ولكنه لم يحقق المطلوب على المستويين المحلي والقاري، قال: “الحقيقة انخفاض المستوى في عالم كرة القدم يعتبر أمر طبيعي، وتراجع مستوى العين بعد اقترابه من معانقة المجد العالمي والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية كان أمراً وارداً وكل فريق في العالم كما ذكرت لكم معرض لحالة التراجع، غير أن الأندية الكبيرة تمتلك الإمكانيات الحقيقية والمقدرة على العودة القوية خلال فترة زمنية وجيزة ولا خوف على “الزعيم” في ظل رعاية ودعم قيادته الرشيدة ومؤازرة ومساندة جماهيره المخلصة الوفية”.

وعن توقعاته لأداء الفريق في الموسم القادم، قال: “شخصياً لا أعترف بلغة التوقعات وتعلمنا في كرة القدم أنه لا وجود لمعايير قياس حقيقية في تحديد أعراض البطولة وملامحها على فريق بعينه قبل انطلاقة أو حتى أثناء الموسم، لأن كرة القدم تكافئ الأفضل استعداداً والأكثر اجتهاداً وجاهزية والأكبر رغبة وإصراراً على كسب تحدياته خلال الموسم وفي اعتقادي أنه من المبكر جداً الحديث عن الموسم الجديد في الوقت الحالي”.

وعن رسالته لجماهير العين بعد إعلان تجديد عقده مع النادي، قال: “أحبهم كثيراً وشكراً جزيلاً”.