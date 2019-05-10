الامارات | العين يقطع الطريق أمام الأندية ويجدد عقد خالد عيس

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقطع الطريق أمام الأندية ويجدد عقد خالد عيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلن نادي العين رسمياً تجديد عقد الحارس الدولي خالد عيسى ونجم الوسط الدولي أحمد برمان لمدة خمس مواسم، ليقطع بذلك الطريق أمام عدد من الأندية المحلية والخليجية التي كانت ترغب في التعاقد مع حارس المنتخب الوطني.

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وذكر الموقع الرسمي لنادي العين اليوم الجمعة أن عقد الثنائي سيستمر حتى عام 2024 في خطوة تهدف للاستقرار على أفضل لاعبين الفريق الذين كانت عقودهم تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وكان "الزعيم" نجح منتصف الاسبوع الحالي في تجديد عقد الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني لموسمين حتى عام 2021.