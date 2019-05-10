شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر «أوباما» و«كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الفرحة والارتياح داخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بعد استعادة نغمة الانتصارات واقتناص 3 نقاط ثمينة إثر الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدورى والتى على إثرها رفع الأبيض رصيده للنقطة 63.

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ورغم ضيق الوقت وضغط المباريات فى الدورى إلا أن السويسرى جروس، المدير الفنى فضل إراحة اللاعبين أمس لمنحهم قسطا من الراحة فى ظل تلاحق المباريات وحصولهم على الاستشفاء اللازم قبل نهائى كأس الاتحاد الإفريقى الكونفيدرالية، ويستأنف الفريق تدريباته اليوم «السبت» عقب الراحة استعداد لمباراته المهمة والمرتقبة أمام الداخلية والتى يسعى إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور، لتأجيلها 24 ساعة لتقام يوم الاثنين بدلا من غد.

وعقد رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفنى استفسر خلالها عن استمرار استبعاد عدد من بدلاء الفريق وتحديدا أيمن حفنى وأحمد مدبولى ومحمد حسن ومحمد عنتر، خصوصا فى ظل استنفاذ عدد من اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم أوباما ومحمود كهربا وعبدالله جمعة وأحمد السيد زيزو وإبراهيم حسن، حيث طالب رئيس النادى، المدير الفنى بتدوير اللاعبين فى المباريات المحلية والحفاظ على العناصر الأساسية لنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان. يأتى هذا فيما حذر رئيس النادى الثنائى أوباما ومحمود عبدالمنعم كهربا من الاستهتار أو التراخى فى المباريات المقبلة باعتبارها مرحلة حاسمة وفاصلة فى مسيرة الفريق، باعتبارهما من العناصر الأساسية التى يعول عليها الفريق فى مواصلة الانتصارات وتألقهما وتركيزهما سيفرق كثيرا مع الأبيض إفريقيا ومحليا.

ويدرس المجلس التقدم بطلب خلال الساعات القليلة المقبلة لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات لتأجيل مباراة الإنتاج الحربى لتعارضها مع موعد سفر الفريق إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان. فى سياق متصل، تلقى الجهاز الفنى تقريرًا فنيًا من طارق مصطفى مدرب الزمالك السابق كشف خلاله عن سيناريو ومخطط نهضة بركان واستعداداته لنهائى الكونفدرالية أمام الزمالك، حيث كشف مصطفى عن قيام الجهاز الفنى لبطل المغرب بإراحة 9 لاعبين من العناصر الأساسية فى مباراته الأخيرة بالدورى المغربى أمام أولمبيك آسفى والتى خسرها نهضة بركان بثلاثية نظيفة. من جانبه، وعد كريستيان جروس، المدير الفنى بالاستعانة بعدد من البدلاء فى مباراة الداخلية لإراحة بعض الأساسيين خصوصا أن بعضهم اشتكى من الإجهاد وأبدى جروس رضاه عن فوز الفريق على دجلة مؤكدا أنه يلتمس العذر للاعبين فى تراجع الأداء بعض الشىء مؤكدا أن الفوز واقتناص الثلاث نقاط الآن هو الأهم للفريق لاستعادة الصدارة. من جهة ثانية، ينتظم حمدى النقاز ظهير أيمن الفريق فى التدريبات الجماعية اليوم عقب عودته من تونس على أن يعود للمشاركة أساسيا أمام الداخلية فيما يحسم الاختبار الطبى مشاركة محمود حمدى الونش، من عدمه فى المباريات المقبلة بعد إصابته أمام دجلة، ويفتقد الفريق جهود مدافعه الأساسى محمود علاء فى المباراة المقبلة للإيقاف.