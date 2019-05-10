شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة انتصاراته وإخماد صحوة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستدرج الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى نظيره سموحة عند العاشرة مساءً على أرض ملعب استاد بتروسبورت بالقطامية، فى إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدورى، فى مواجهة غاية الصعوبة لكلا الفريقين.. حيث يدخل الأهلى المواجهة فى ظل اشتعال المنافسة على الصدارة التى يعتليها برصيد 67 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك، الذى لايزال له مباراة مؤجلة، ويسعى الأهلى من أجل حصد الثلاث نقاط للحفاظ على اعتلائه الصدارة وعدم التعرض لأى هزة فى هذه الأسابيع الحاسمة من جدول المسابقة. فيما يحل سموحة على اللقاء متحدياً شبح الهبوط وبقوة، بعدما تحسنت نتائجه فى الفترة الأخيرة ودفعته للتقدم إلى المركز الثانى عشر فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة، ويأمل لاعبو سموحة وجهازهم الفنى فى تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفهم فى الزحف بقوة نحو المنطقة الدافئة. وشهدت التدريبات الأخيرة للأهلى حرص مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية والهجومية، التى تعتمد على التسديد من خارج منطقة الجزاء، وكذلك الاعتماد على الكرات العرضية من الجهتين، لمواجهة التكتلات التى قد يلجأ له سموحة خلال المواجهة، مع التنبيه على اللاعبين بسرعة الارتداد من الهجوم للدفاع فى حالة فقدان الكرة، لمواجهة السرعات التى يتميز بها لاعبو سموحة. ووضح من التدريبات الأخيرة أن لاسارتى سيخوض المواجهة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى، على معلول، أيمن اشرف، ياسر إبراهيم، أحمد فتحى، صالح جمعة، عمرو السولية، حمدى فتحى، وليد سليمان، رمضان صبحى، وليد أزارو. على الجانب الآخر، يسعى سموحة لتحقيق نتيجة إيجابية فى مواجهة الأهلى المتصدر، فى إطار سعى الفريق السكندرى للدخول إلى المنطقة الدافئة فى ظل المعنويات المرتفعة بعد العروض التى قدمها فى المباريات الأخيرة بقيادة حسام حسن، المدير الفنى، والتى أدت إلى احتلاله المركز الثانى عشر بجدول الدورى برصيد 35 نقطة. وشدد حسام حسن على لاعبيه خلال التدريبات الأخيرة على ضرورة غلق المساحات أمام لاعبى الأهلى، خصوصاً الظهير الأيسر على معلول وصانع الألعاب صالح جمعة. كان المدير الفنى لسموحة قد أعلن قائمة الفريق التى ستواجه الأهلى، وقد خلت من اسم كريم يحيى، الذى لا يحق له المشاركة أمام النادى الأحمر بناء على بند فى عقد إعارته للنادى السكندرى. وشهدت القائمة العديد من أصحاب الخبرات، على رأسهم الحارس محمد أبوجبل والقائد السيد فريد، بالإضافة إلى كل من عمر بركات وحسام حسن وأوميد أوكرى.