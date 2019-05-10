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الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة سموحة

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره سموحة، في المباراة المقرر لها العاشرة مساء غد السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 67 نقطة بعد الفوز في المباراة السابقة على النجوم بهدفين نظيفين سجلهما وليد أزارو ورمضان صبحي، ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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