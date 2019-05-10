شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم استعداده لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة نظيره سموحة، في المباراة المقرر لها العاشرة مساء غد السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

ومن المنتظر أن يعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء مران الفريق الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 67 نقطة بعد الفوز في المباراة السابقة على النجوم بهدفين نظيفين سجلهما وليد أزارو ورمضان صبحي، ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة.