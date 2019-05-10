اخبار الرياضه

محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لاعب الشهر في والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النجم المصري، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي، خلال شهر إبريل، والذى نجح الفريق خلاله في اعتلاء قمة الدوري بشكل مؤقت قبل أن يستردها مانشستر سيتي، وبلوغ المباراة النهائية لبطولة .

Advertisements

ونجح نجم ليفربول خلال الشهر الماضى، في تسجيل 6 أهداف في 5 مباريات خاضها مع الفريق، من بينها واحد من أفضل الأهداف هذا الموسم في مرمى في اللقاء الذي أقيم على ملعب «أنفيلد» والذى انتهى بفوز الريدز بهدفين.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول في المواجهة أمام ولفرهامبتون بعد غد الأحد، في الجولة الأخيرة من الموسم الحالى للدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج»، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال لقاء نيوكاسل، والتي غاب على إثرها عن مواجهة إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام والتي حسمها الريدز برباعية تاريخية.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب برصيد 95 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف قبل جولة على ختام المسابقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا