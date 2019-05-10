شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل النجم المصري، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في فريق ليفربول الإنجليزي، خلال شهر إبريل، والذى نجح الفريق خلاله في اعتلاء قمة الدوري بشكل مؤقت قبل أن يستردها مانشستر سيتي، وبلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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ونجح نجم ليفربول خلال الشهر الماضى، في تسجيل 6 أهداف في 5 مباريات خاضها مع الفريق، من بينها واحد من أفضل الأهداف هذا الموسم في مرمى تشيلسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب «أنفيلد» والذى انتهى بفوز الريدز بهدفين.

ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول في المواجهة أمام ولفرهامبتون بعد غد الأحد، في الجولة الأخيرة من الموسم الحالى للدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج»، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به خلال لقاء نيوكاسل، والتي غاب على إثرها عن مواجهة إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة والتي حسمها الريدز برباعية تاريخية.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 95 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف قبل جولة على ختام المسابقة.