شكرا لقرائتكم بانشون يرحل عن كريستال بالاس في نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 53 دقيقة في 10 مايو 2019 - اخر تحديث في 10 مايو 2019 / 21:57

انكلترا-رويترز - قال كريستال بالاس المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الجمعة ) إن لاعب الوسط جيسون بانشون سيرحل عن النادي في نهاية الموسم الجاري.



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وقضى بانشون قائد بالاس السابق نحو ستة أعوام في ملعب سلهورست بارك بعدما كان قد انضم في بادئ الأمر على سبيل الاعارة من ساوثامبتون في 2013 قبل أن يوقع عقدا دائما في يناير كانون الثاني 2014.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما 16 هدفا في 169 مباراة لكنه عانى لدخول التشكيلة تحت قيادة المدرب روي هودجسون هذا الموسم لينتقل على سبيل الاعارة إلى هدرسفيلد تاون حتى نهاية الموسم، وقال بانشون «تشرفت بالدفاع عن ألوان الفريق الممثل لمسقط رأسي وسأرحل عن النادي بكثير من الذكريات التي لن أنساها ما حييت».

وتابع: «أرغب في توجيه الشكر لكل فرد في بالاس وخاصة كل أفراد الفريق من لاعبين وأجهزة فنية وكل المدربين الذين عملت معهم».

وأشاد هودجسون مدرب بالاس باللاعب بانشون والحارس خوليان سبيروني الذي سيغادر أيضا على احترافيتهما العالية التي «تساوي وزنهما ذهبا».