شكرا لقرائتكم جون أنطوى يقود هجوم المقاصة أمام النجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة النجوم ، التي تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة ، بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 32 لمسابقة الدوري . وضم التشكيل: محمد كوكو لحراسة المرمي عاصم سعيد – أحمد عبد العزيز مودي – اسامة جلال – عصام صبحى لخط الدفاع Advertisements مصطفي شبيطه – باولن فوافي – ميدو جابر – صلاح عاشور – محمد دسوقي في خط الوسط جون أنطوى في الهجوم وعلى دكة البدلاء : بلتاجي سمير لحراسة المرمي – محمد دبش – محمد تونى – هاني سعيد – محمد رمضان – مروان حمدي – شميلس بيكلي. ويغيب أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي للإصابة ، وأحمد محسن للإنذار الثالث. ويدخل المقاصة مباراة اليوم ، برصيد 42 نقطه في المركز السادس بجدول الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جون أنطوى يقود هجوم المقاصة أمام النجوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.