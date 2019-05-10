شكرا لقرائتكم آخر كلام.. عماد السيد يحرس عرين الزمالك أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، على الدفع بعماد السيد، فى حراسة مرمى الأبيض فى مباراته المقبلة أمام الداخلية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، استعدادا لنهائى الكونفدرالية.

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ومن المقرر أن يحرس عماد السيد مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المحدد له يوم 19 من مايو الجارى، وذلك بعد رفض الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" التظلم الذى تقدم به مسئولو الأبيض لرفع الإيقاف عن محمود جنش، الذى تعرض للطرد فى مباراة الفريق الأخيرة بالكونفدرالية أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية، ليتأكد غيابه عن موقعة الذهاب بالمغرب.

يذكر أن مسئولى الزمالك تقدموا بطلب لاتحاد الكرة، لتأجيل مباراة الداخلية إلى أحد أيام الأثنين أو الثلاثاء القادمين، مع تأجيل مباراة الإنتاج الحربى المحدد لها يوم 15 من مايو الجارى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من المسابقة، وذلك بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى، المحدد لها 19 من الشهر الجارى فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وينتظر مسئولو النادى الأبيض خلال الساعات الجارية، صدور القرار النهائى بشأن ترحيل مباراة الداخلية من عدمه.