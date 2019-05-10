صلاح أمين يقود هجوم النجوم أمام المقاصة...

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لنادي النجوم بقيادة رمضان السيد المدير الفني تشكيل مباراة الفريق أمام نادي مصر المقاصة والتي ستقام اليوم، الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساءا على ستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة ٣٢ من الدوري المصري الممتاز. ويتكون التشكيل بكلا من : محمد الشحات في حراسة المرمى خط الدفاع: خالد عبد الرازق ، أحمد ربيع ، جرجس مجدي ، كريم فؤاد في Advertisements خط الوسط : محمود حليمو ، نادر الطويلة ، محمود السيد ، إسلام الفار ، أيمن الغباشي صلاح أمين في الهجوم. وعلى مقاعد البدلاء كلا من مصطفى سليمان حارس مرمى ، محمود عمر "منجاوي" ، إسلام حازم ، أحمد سعيد ، محمود صابر ، مهاب ياسر ، أحمد رفعت.

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