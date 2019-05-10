شكرا لقرائتكم تشيلسي يمدد عقد لويز حتى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تشيلسي، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، تجديد عقد مدافعه البرازيلي ديفيد لويز، حتى عام 2021.

وجاء تجديد عقد لويز بعد يوم من مشاركته في تأهل فريقه إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك عقب الفوز على أينتراخت فرانكفورت الألماني 4 - 3 بركلات الترجيح، ليواجه أرسنال في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان في 29 مايو الجاري.

وقال لويز في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: سعيد جداً لوجودي هنا، وإتاحة الفرصة لي للبقاء مع النادي، أحب هذا الفريق. الوصول إلى المباراة النهائية في الدوري الأوروبي يعني لي الكثير، كما أننا مازالت أمامنا فرصة لإنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري، وسأواصل بذل قصارى جهدي لمساعدة هذا الفريق.

وكان لويز، 32 عاماً، انضم إلى تشيلسي في 2011 قادماً من بنفيكا البرتغالي، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في 2014، ثم يعود مجدداً للنادي الإنجليزي في صيف 2016.