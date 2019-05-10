جدول ترتيب الدوري السعودي 2018/2019| صراع بين الهلال والنصر على المركز الأول من ترتيب الدري السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي 2018/2019، سنتابع معكم تفاصيل ومتابعة ترتيب الدوري السعودي 1440، من خلال هذا الموضوع، خصوصا أن جدول مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي، يعرف إجراء المباريات الأخيرة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، مما يزيد البحث في جوجل عن ترتيب الدوري السعودي 2019، وفي هذا الموضوع سنتابع معكم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ” ترتيب الدوري السعودي”.

ترتيب الدوري السعودي 2019

جدول ترتيب الدوري السعودي 1440/2019، تعرف في الفترة الحالية، منافسة كبيرة بين الأندية المتواجدة في المركز الأول والثاني من جدول ترتيب الدوري، حيث يتنافس كل من النصر والهلال، على المركز الأول من ترتيب الدوري السعودي، ويتواجد النصر أولا بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتواجد في المركز الثاني، مما يزيد الإثارة من خلال الجولتين الأخيرة من مباريات الدوري السعودي.

جدول ترتيب الدوري السعودي 1440/2019

أما بخصوص المراكز الأخيرة من جدول ترتيب الدوري السعودي 2018/2019، تعرف منافسة كبيرة، بين العديد من الأندية، في ظل الصراع من اجل الهروب من المراكز الأخيرة من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، وإلى حدود الجولة الثامنة والعشرون، يعتر نادي أحد أول الهابطين إلى القسم الثاني.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2018/2019

في هذه الفقرة سنتابع معكم ترتيب الدوري السعودي 2019، وسيتم تحديث الجدول بعد نهاية كل مباراة من مشاهدة مباريات الدوري السعودي 2019.

الأندنة عدد المباريات النقاط النصر ثمانية وعشرون مباراة 64 نقطة الهلال ثمانية وعشرون مباراة 63 نقطة الشباب ثمانية وعشرون مباراة 53 نقطة التعاون ثمانية وعشرون مباراة 52 نقطة الأهلي ثمانية وعشرون مباراة 49 نقطة الفيصلي ثمانية وعشرون مباراة 43 نقطة الوحدة ثمانية وعشرون مباراة 39 نقطة الفتح ثمانية وعشرون مباراة 35 نقطة الرائد ثمانية وعشرون مباراة 34 نقطة الإتفاق ثمانية وعشرون مباراة 33 نقطة الإتحاد ثمانية وعشرون مباراة 31 نقطة الحزم ثمانية وعشرون مباراة 30 نقطة الفيحاء ثمانية وعشرون مباراة 28 نقطة القادسية ثمانية وعشرون مباراة 27 نقطة الباطن ثمانية وعشرون مباراة 25 نقطة أحد ثمانية وعشرون مباراة 15 نقطة

تجدون هنا:متابعة مباراة الهلال الاتفاق السبت.