الان تتابع هولندا تستدعي المهاجم فيخهورست لنهائيات دوري الأمم الأوروبية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم اليوم الجمعة استدعاء المهاجم فاوت فيخهورست لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية في البرتغال الشهر المقبل وغياب المدافع داريل يانمات ولاعب الوسط رود فورمر عن التشكيلة.

ولم تشهد تشكيلة المدرب رونالد كومان أي مفاجآت حيث ضم 28 لاعبا لكنه سيستبعد خمسة منهم قبل مواجهة إنجلترا في قبل النهائي في جيمارايش في السادس من يونيو حزيران المقبل.

وسيلتقي الفائز مع البرتغال أو سويسرا في النهائي في بورتو في التاسع من يونيو المقبل بينما سيلعب الخاسران على المركز الثالث في جيمارايش في وقت مبكر من اليوم ذاته.

Advertisements

وغاب فيخهورست مهاجم فولفسبورج الألماني عن اخر مباراتين دوليتين لهولندا في مارس اذار الماضي أمام روسيا البيضاء وألمانيا بسبب الإصابة.

وستخوض هولندا معسكرا لمدة خمسة أيام من 24 مايو الجاري بدون اللاعبين المرتبطين بمباريات مع أنديتهم وبينهم ثنائي ليفربول فيرجيل فان ديك وزميله جورجينيو فينالدم الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: ماركو بيزوت (الكمار) يسبر سيلسن (برشلونة) يرون زوت (ايندهوفن) كينيت فرمير (فينوورد).

مدافعون: ناثان أكي (بورنموث) دالي بليند وماتيس دي ليخت (أياكس أمستردام) ستيفان دي فري (انترناسيونالي) دينزل دمرفريس (ايندهوفن) تيرينس كونجولو (هدرسفيلد تاون) كيني تيته (أولمبيك ليون) باتريك فان انهولت (كريستال بالاس) فيرجيل فان ديك (ليفربول).

لاعبو الوسط: فرانكي دي يونج (أياكس أمستردام) مارتن دي رون (أتلانتا) دافي بروبر (برايتون آند هوف البيون) بابلو روساريو (ايندهوفن) كيفن ستروتمان (أولمبيك مرسيليا) دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام) توني فيلينا (فينوورد) جورجينيو فينالدم (ليفربول).

مهاجمون: رايان بابل (فولهام) ستيفن بيرخس (فينوورد) ستيفن برهوين ولوك دي يونج (ايندهوفن) ممفيس ديباي (ليون) كوينسي بروميس (اشبيلية) فاوت فيخهورست (فولفسبورج).