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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نجوم الزمالك في زيارة لمستشفى «57357» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في لافتة إنسانية قام إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والقائم بمهام أمين الصندوق، بصحبة حازم إمام ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بزيارة مستشفى 57357.
وحرص تيجانا ونجوم الزمالك، على التقاط الصور التذكارية مع أطفال المستشفى، وتقديم هدايا بسيطة لهم؛ رغبة في إدخال السعادة والبهجة في قلوبهم.
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