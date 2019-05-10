شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الجمعة، وذلك بعد الفوز مساء أمس الخميس على وادي دجلة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت، المؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا السبت، استعدادا لمواجهة الداخلية المقررة إقامتها الأحد المقبل.