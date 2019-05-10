شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحقق حلم أسرة تضم ثلاث مكفوفات ويستقبلهم بمقر النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، عائلة من مشجعي الأهلي بمحافظة البحيرة، بعدما أبدت على العديد من المواقع الإلكترونية رغبتها في زيارة النادي، واعتبرته حلم حياتها، فاستجاب الأهلي على الفور، وقام العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي، بالتنسيق والتواصل مع الأسرة ودعوتها اليوم لزيارة النادي.

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وأثناء الزيارة، حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على استقبال الأسرة التي ضمت محمد النجار وشقيقاته الثلاث المكفوفات؛ إكرام ونجاة وعلا، والتقاط الصور التذكارية معهم، مبديا سعادته وتقديره لمشاعرهم النبيلة تجاه الأهلي، مؤكدا أن النادي يفتح أبوابه دائما لكل عشاقه ومحبيه من مختلف المحافظات والقطاعات.

من جانبه توجه محمد النجار «مشجع الأهلي» بالشكر للكابتن محمود الخطيب على استجابته السريعة، مؤكدا أن الزيارة كانت بمثابة حلم حياته مع شقيقاته والذي تحقق أخيرا في ظل ما يمثله الأهلي للعائلة من مكانة كبيرة.

وأوضح أن الأهلي دائما وأبدًا هو مصدر السعادة، ليس لعائلته فقط، وإنما لجميع عشاقه ومحبيه، وأن زيارة النادي اليوم ومقابلة الكابتن الخطيب كانت بمثابة الأمنية الغالية التي تحققت بالفعل، مشددا على المكانة الكبيرة التي يحظى بها الأهلي في عقول وقلوب جماهيره الوفية التي تسانده دائما وتلتف حول النادي ومجلس إدارته ولاعبيه.