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شكرا لقرائتكم بالفيديو والصور.. كواليس زيارة نجوم الزمالك لمستشفى الأطفال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قام عدد من نجوم نادى الزمالك بتلبية أمنية أحد الأطفال المرضى فى مستشفى الأطفال لعلاج السرطان، بعد ما قام هؤلاء اللاعبين بزيارته فى المستشفة تلبية لرغبته.
وزار عدد من اللاعبين على رأسهم محمود كهربا، محمد إبراهيم، حازم إمام، ومحمد عنتر، بالإضافة إلى مدير الكرة إسماعيل يوسف بزيارة الطفل أحمد حمدى عبد الونيس فى مستشفى الأطفال والذى يعانى من مرض سرطان الدم "لوكيميا".
وكانت أمنية الطفل أن يقابل نجوم الزمالك، وهو ما حققه هؤلاء اللاعبون تلبية لرغبته والتى قد تكون عاملا مساعدا فى رفع حالته المعنوية من أجل الشفاء.
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زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (3)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (4)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (5)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (6)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (7)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (8)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (9)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (10)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (12)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (13)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (14)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (15)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (16)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (17)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (18)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (19)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (20)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (21)
زيارة لاعبي الزمالك لمستشفى 57357 (22)
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