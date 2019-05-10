محمد نجيب مطلوب فى الأندية الصاعدة للممتاز...

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جدة - عمرو شويل دخل محمد نجيب، اهتمامات عدد من أندية الدورى الممتاز للتعاقد معه بنهاية الموسم الجارى وتدعيم صفوفهم خلال المشاركة فى الموسم المقبل بدورى الأضواء والشهرة. وبات محمد نجيب قريبا من مغادرة الأهلى فى الصيف بسبب تقدمه فى السن ولإتاحة الفرصة فى التعاقد مع مدافع مميز يدعم الخط الخلفى للنسور الحمر فى الموسم المقبل. ويتنافس أندية طنطا وأسوان واف سى مصر على التعاقد مع نجيب فى الانتقالات الصيفية، وإن كان نادى مصر هو الأقرب للاعب حال اتخاذ خطوة اللعب لأحد الأندية بعيدا عن قلعة الجزيرة، باتباره يقطن فى القاهرة بعكس ناديي طنطا وأسوان المتواجدين خارج العاصمة.

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