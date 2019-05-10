شكرا لقرائتكم خطأ مطبعي في فانوس "كهربا" لأطفال مستشفى السرطان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في لقطة طريفة أثناء زيارة نجوم نادي الزمالك لمستشفى 57357 ودعم اطفال مرضى السرطان ظهر "فانوس" محمود كهربا حاملا لوجو النادي الاهلي اثناء توزيعه على الأطفال.

وزار عدد من اللاعبين على رأسهم محمود كهربا، محمد إبراهيم، حازم إمام، ومحمد عنتر، بالإضافة إلى مدير الكرة إسماعيل يوسف بزيارة الطفل أحمد حمدى عبد الونيس فى مستشفى 57357 والذى يعانى من مرض سرطان الدم "لوكيميا".

وكانت أمنية الطفل أن يقابل نجوم الزمالك، وهو ما حققه هؤلاء اللاعبون تلبية لرغبته والتى قد تكون عاملا مساعدا فى رفع حالته المعنوية من أجل الشفاء.



كهربا على الفانوس