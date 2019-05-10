شكرا لقرائتكم سولشاير: نحتاج إلى معجزة للمنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يوم الجمعة إن الفريق سيحتاج إلى معجزة إذا أراد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة من الموسم، ولكنه سينهي الدوري بعيدا عن المربع الذهبي، كما أنه يبعد حاليا بفارق 28 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقال سولشاير في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: المنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل سيكون إعجازا لأننا بعيدون للغاية في هذه الحظة.

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وأضاف: في الموسم المقبل.. يجب أن نقلص الفجوة. إذا تمكنا من الدخول في فبراير ومارس وكنا قريبين، فإن هذا سيكون رائعا، إذا لم نتمكن، سيكون هذا الصيف أيضا متعلقا باللاعبين الذين يمكنهم البقاء هنا لسنوات عديدة.

وذكر سولشاير أنه استمتع بكل لحظة قضاها في النادي، وتولى تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلفا لجوزيه مورينيو في ديسمبر الماضي، وبعد ذلك تم تعيينه مديرا فنيا دائما للفريق في مارس الماضي، ولكن بعدما دخل الفريق المربع الذهبي، بفضل الأداء الجيد، تراجعت نتائج الفريق في الأسابيع القليلة الأخيرة.

وينهي مانشستر يونايتد الموسم الحالي بمواجهة كارديف سيتي، الذي هبط رسميا، يوم الأحد.