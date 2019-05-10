شكرا لقرائتكم الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشودري بسبب تعليقات عنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه إسترليني (6514 دولارا) على حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي ومنتخب إنجلترا تحت 21 عاما، بسبب تعليقات كتبها في السابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت تلميحات عنصرية.

وتعود هذه التعليقات إلى عامي 2013 و2014 عندما كان اللاعب البالغ حاليا 21 عاما في 15 من عمره وحمل بعضها تلميحات عنصرية، بينما حمل الاخر انتقادات لكرة القدم النسائية. ووجه الاتحاد اتهاما بسوء التصرف إلى تشودري الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد في بيان: تم تغريم حمزة تشودري خمسة آلاف جنيه إسترليني مع إلزامه بحضور دورة تدريبية تنظمها لجنة مستقلة بعد أن اعترف بحدوث "انتهاك صارخ" للوائح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتعليقات التي نشرها لاعب ليستر سيتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ... والتي تضمنت إشارة إلى الأصل العرقي أو الجنس أو الميول الجنسية وجدنا أنها تمثل إساءة أو إهانة أو غير لائقة أو أساءت إلى كرة القدم.

كما تم توجيه تحذير إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما بضرورة الانتباه إلى تصرفاته في المستقبل، وخاض تشودري 11 مباراة في كل المسابقات مع ليستر سيتي هذا الموسم. ويحتل ليستر المركز التاسع وسيستضيف تشيلسي في الدوري الممتاز في آخر مباريات الموسم يوم الأحد.