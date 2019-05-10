شكرا لقرائتكم دراسة: كافاني كان سيصبح صفقة رابحة لريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت دراسة أعدتها شركة "أولوسيب" الإسبانية الرائدة في مجال البحث والاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التحليلات الرياضية، أن المهاجم الأوروغواياني، إيدنسون كافاني، كان سيصبح صفقة رابحة للغاية لنادي ريال مدريد الإسباني إذا ما كان قرر الأخير ضمه لصفوفه في بداية الموسم الحالي.

وخلصت هذه الدراسة التنبئية إلى أن كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حاليا، الذي كان سيلعب بجوار المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في ريال مدريد في حال انتقاله إلي النادي الملكي، كان سيسجل هدفا كل 112 دقيقة، كما كانت ستصل عدد تسديداته إلى ثلاث أو أربع تسديدات في المباراة الواحدة.

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وقال اسير رودريغيز، الخبير الإسباني في الذكاء الاصطناعي: كافاني لم يكن ليلجأ إلى اللعب على أطراف الملعب محاولا صناعة الأهداف لمبابي ونيمار كما يفعل في باريس سان جيرمان، بل كان سيصبح له دور أكبر في تسجيل الأهداف، كان سيصبح المهاجم الرئيسي بجوار بنزيما، وطباقا للتنبؤات كانت ستقل عدد تمريراته الحاسمة إلى تمريرة واحدة كل 500 دقيقة بما أنه سيصب تركيزه بشكل أكبر في الهجوم.

وأخذ معدو الدراسة المذكورة في حسبانهم عدة متغييرات قد يكون لها بعض التأثير على الإحصائيات والأرقام، مثل الوقت الذي يحتاجه كافاني للتأقلم على اللعب في الدوري الإسباني "الليغا" والمنافسة التي ستجمعه مع زملائه فى الفريق، بالإضافة إلى غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وعوامل أخرى.

وكشفت نتائج الدراسة أن النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، جاء في المركز الثاني خلف كافاني (هدف كل 114 دقيقة)، فيما حل في المركز الثالث الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي، (هدف كل 123 دقيقة).