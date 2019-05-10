ديوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة مدريد دون أن يلعب وهاليب إلى النهائي

اسماء السيد - تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الجمعة الى الدور نصف النهائي من دورة مدريد في كرة المضرب، رابع دورات الماسترز للالف نقطة بانسحاب منافسه الكرواتي مارين سيليتش.

وأعلن الكرواتي المصنف 11 عالميا انسحابه عبر "تويتر" قبل ساعات من انطلاق المباراة عازيا السبب إلى إصابته بتسمم غذائي.

وكتب سيليتش "أعزائي المشجعين، منظمو دورة مدريد ودجوكرنولي (حساب ديوكوفيتش عبر تويتر)، إني آسف لاعلان انسحابي من مباراة اليوم. لقد أمضيت ليلة رهيبة بسبب تسمم غذائي".

وأضاف المصنف تاسعا في الدورة المقامة على أرضية ترابية "أصبت بإحباط شديد لانتهاء مشواري في مدريد بهذه الطريقة. أشكركم على دعمكم لي".

وكان سيليتش تخطى الدور الثالث بفوزه على الصربي الآخر لاسلو دييري بثلاث مجموعات ليضرب موعدا مع ديوكوفيتش في ربع النهائي.

وفي نصف النهائي يلتقي المصنف أول عالميا مع الفائز من مباراة السويسري روجيه فيدرر الرابع والنمسوي دومينيك تييم الخامس ووصيف البطل.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ديوكوفيتش نصف نهائي احدى الدورات منذ تتويجه في بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، أواخر كانون الثاني/يناير، حيث انخفض بعدها مستواه بشكل لافت.

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ويلعب في وقت لاحق الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا مع السويسري ستانيسلاس فافرينكا والالماني ألكسندر زفيريف الثالث مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن.

ولدى السيدات، تغلبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة على السويسرية بليندا بنسيتش 6-2 و6-7 (2-7) و6-صفر، لتبلغ المباراة النهائية.

وبحال احرازها اللقب الثالث في مدريد، ستعود الرومانية الى المركز الاول في التصنيف العالمي للسيدات، على حساب اليابانية ناومي أوساكا التي خسرت في ربع النهائي أمام بنسيتش تحديدا.

وكانت بنسيتش، المصنفة ثامنة عشرة، تفوقت في آخر مباراتين على هاليب من بينهما ربع النهائي في دبي في شباط/فبراير الماضي.

وتلتقي هاليب، حاملة لقب رولان غاروس، في النهائي مع الفائزة بين الأميركية سلون ستيفنز والهولندية كيكي برتنز.

وكانت هاليب (27 عاما) تصدرت التصنيف العالمي للمرة الاولى في تشرين الاول/اكتوبر 2017. وقد احتلت الصدارة بمجموع 64 أسبوعا على فترتين خرقتهما الدنماركية كارولاين فوزنياكي مطلع 2018. من جهتها، تصدرت أوساكا التصنيف في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.