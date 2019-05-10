نجوم الزمالك يزورون مستشفى سرطان الأطفال 57357

كتب منتصر الرفاعى حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك القائم بأعمال أمين الصندوق على اصطحاب الثلاثي حازم إمام ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالمنعم كهربا لزيارة مرضى مستشفى سرطان الأطفال 57357 اليوم. ولبى نجوم الزمالك طلبا لأحد أطفال المستشفى المرضى الذى يشجع الفريق الأبيض برغبته فى رؤية نجوم القلعة البيضاء. والتقط نجوم الزمالك الصور التذكارية مع الأطفال وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

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