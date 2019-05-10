محمد صلاح لاعب الشهر فى ليفربول قبل مباراة حسم الدورى الإنجليزى

كتب- احمد عصام
توج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول خلال شهر إبريل الماضى والذى نجح خلاله فى إعادة الريدز لقمة الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت قبل أن يستردها مانشستر سيتي.
وتألق الفرعون فى مباريات ليفربول فى الشهر الماضى، ونجح فى تسجيل 6 أهداف فى 5 مباريات خاضها مع الفريق، من بينها واحد من أفضل الأهداف هذا الموسم فى مرمى تشيلسى فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "انفيلد" والذى انتهى بفوز الريدز بهدفين.
ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول فى المواجهة أمام وولفرهامبتون بعد غد الأحد فى ختام منافسات الموسم الحالى للدورى الإنجليزى، بعد ان تماثل...
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