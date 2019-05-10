تقرير.. هل يُحقق صلاح والنني الإنجاز المصري بعام 2000 في ليلة تاريخية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لأول مرة في التاريخ يتواجد ثنائي مصري في نهائي نسخة واحدة من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي فمحمد صلاح تأهل رفقة فريق ليفربول بالأولى ومحمد النني تأهل رفقة آرسنال بالثانية.

ففي ليلة لن ينساها زوار أنفيلد أبدًا حول ليفربول تأخره خارج أرضه أمام برشلونة ذهابًا بثلاثية نظيفة في كامب نو لفوز برباعية نظيفة على أرضه ووسط جماهيره إياب دور نصف النهائي ليصعد للنهائي الثاني له على التوالي.

بيما تفادى آرسنال ـ الذي فاز على أرضه أمام فالنسيا بثلاثية مقابل هدف تفادى أي ريمونتادا في الإياب وحول تأخره بهدفين مقابل هدف لفوز برباعية مقابل هدفين ليتأهل للنهائي الذي حُرم منه في النسخة الماضي بعدما هُزم أمام أتليتكو مدريد في دور نصف النهائي العام الماضي.

Advertisements

ولكن رغم تاريخية الحدث فلا يُعد صلاح أو النني الأوائل الذين يصلان لنهائي بطولة أوروبية فسبقهما في عام 2000 أحمد صلاح حسني المحترف في صفوف شتوتجارت الألماني وكذلك أحمد حسام "ميدو" فشارك بقميص مارسيليا الفرنسي حتى دور ربع النهائي قبل أن يخرج من قائمة فريق في دوري نصف النهائي و النهائي أيضًا.

عكس أحمد صلاح حسني الذي شارك بالمباراة النهائي ببطولة إنتر توتو وتوجوا بها على حساب نظيرهم أوكسير الفرنسي بنتيجة 3 – 1 مجموع المباراتين، بيما هُزم مارسيليا بدون ميدو في النهائي أمام فالنسيا الاسباني.

وكاد صلاح الموسم الماضي أن يضع اسمه كأول لاعب مصري يتوّج بنهائي دوري أبطال أوروبا وثاني لاعب مصري بعد أحمد صلاح حسني يتوّج بنهائي أوروبي ولكنه خرج مصابًا أمام ريال مدريد وخسر ليفربول البطولة، بينما لم يصل النني إلى النهائي.. فهل يكتب النني اسمه بقائمة المصريين المشاركين في نهائيات بطولات أوروبية أو يتوّج بها؟

وحتى الآن لم يُسجل أي لاعب مصري في نهائي بطولة أوروبية فمن سيُسجل هذا الهدف التاريخي بالنسخة الجارية.. صلاح أم النني؟