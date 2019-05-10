صلاح يتوّج بهذه الجائزة مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة محمد صلاح أفضل لاعب بصفوفه خلال شهر أبريل عن أدائه الاستثنائي خلال الـ 6 مباريات التي شارك بها بكل البطولات؛ حيث سجل خلال الشهر 5 أهداف.

وكان صاحب القميص رقم 11 قدم مستويات مميزة في شهر أبريل وسجل خمسة أهداف من بينها هدف الشهر الذي سجله في مرمى تشيلسي.

وحسم صلاح الجائزة لصالحه بعد منافسه مع السنغالي ساديو ماني وجوردان هندرسون، لتكون المرة الثالثة له هذا الموسم.

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وقال محمد صلاح بعد استلام الجائزة: "لقد كان شهرًا رائعًا لنا، كانت هناك مباريات هامة ونجحنا في حسمها وأنا سعيد بهذا".

وأضاف لاعب ليفربول: "الآن لدينا مباراة واحدة قبل نهاية الدوري ونحن في نهائي دوري الأبطال وهذا أمر رائع."

وعن هدفه في مرمى تشيلسي قال صلاح : "لقد كان واحدًا من أفضل الأهداف التي سجلتها، كان هدفًا رائعًا بالنسبة لي كما أنه ساعد الفريق على الفوز وهذا أمر عظيم."