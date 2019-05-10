مدرب نهضة بركان: قررت إراحة القوة الضاربة بالفريق من أجل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال مُنير الجعواني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي إنه قرر منح 80% من عناصر الفريق راحة من المباراة الماضية للفريق بالبطولة المحلية بسبب مباراة الزمالك.

وكان نهضة قد تلقى الخسارة بثلاثية دون رد على يد أولمبيك آسفي يوم الخميس بالجولة 27 من عمر الدوري المغربي.

وأضاف الجعواني من خلال تصريحات صحفية نقلها موقع Le360 أن فضل منح عدد كبير من العناصر الأساسية راحة قبل مباراة الزمالك في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان نهضة بركان قد صعد إلى نهائي الكونفيدرالية على حساب الصفاقسي التونسي، فيما حسم الزمالك بطاقته على حساب النجم الساحلي التونسي.

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وأكمل: "لا يُمكن أن أغامر بعناصر الفريق الأساسية ونهائي الكونفيدرالية بعد أيام، لن ألعب نهائي كل يوم."

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نهضة بركان في المغرب يوم 19 مايو على أن تكون العودة في مصر يوم 26 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يواجه النهضة فريق الوداد يوم الثلاثاء الموافقة 14 مايو لحساب الجولة 28 من عمر البطولة المحلية.

ويحتل نهضة بركان المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري المغربي برصيد 34 نقطة.