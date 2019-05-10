ريال مدريد يستعيد هذا اللاعب

أصبح المهاجم الفرنسي كريم بنزيما جاهزاً قبل يومين من مواجهة فريقه ريال مدريد لريال سوسييداد، بعدما شارك في التدريب بأكمله الجمعة تحت إمرة المدرب زين الدين زيدان.

وبعد غيابه عن مباراتين بسبب إصابة عضلية، يستطيع بنزيما المشاركة في آخر لقائين للريال في الدوري هذا الموسم.

وكان اللاعب عاد للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي حتى أكمل مرانا للنهاية مع زملائة الجمعة.

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ويبتعد بنزيما بهدفين عن أفضل سجلاته التهديفية (32 هدفاً) مع الريال في موسم 2011-2012.

ولن يتمكن زيدان في المقابل من الاعتماد على القائد سيرخيو راموس الذي يواصل خطة تعافيه، ولا يزال سيرجيو ريغيلون مصاباً ويواصل الفارو أودريزولا أيضاً تعافيه ولن يتمكن من اللعب لنهاية الموسم.

وكما في تدريبات سابقة، شارك لاعب الفريق الرديف جوركا زابارتي والحارس دييغو التوبي مع الفريق الاول، خلال الجلسة التي بدأت بالاحماء بالكرة وخطط تكتيكية وتسديدات على المرمى ومباريات في ملاعب صغيرة.