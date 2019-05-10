عقوبة جديدة لنيمار

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن مهاجم باريس سان جيرمان نيمار، جرى إيقافه 3 مباريات إضافة لمنعه من خوض مباراتين آخرتين مع إيقاف التنفيذ بسبب مشادة مع مشجع عقب خسارة الفريق نهائي كأس فرنسا أمام إستاد رين الشهر الماضي.

وخسر سان جيرمان 6-5 بركلات الترجيح عقب تعديل رين لتأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 وظهر المهاجم البرازيلي المحبط وهو يضرب أحد المشجعين بالمرفق أثناء محاولة الأخير تسجيل مقطع فيديو معه بواسطة هاتفه المحمول خلال صعوده لتسلم ميداليات المركز الثاني.

وسيبدأ إيقاف نيمار يوم الاثنين المقبل وهو ما يعني أنه سيكون متاحا لخوض مباراة انجيه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي غداً السبت. وسيغيب نيمار عن آخر مباراتين لفريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام ديجون وإستاد رانس.

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وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً عن المباراة الأولى للموسم الجديد أمام إستاد رين في أغسطس (آب) المقبل. لكن عقوبة الإيقاف لمباراتين مع إيقاف التنفيذ ستسمح له بخوض المباراتين التاليتين.

وتم إيقاف نيمار بالفعل لثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا لسبه طاقم تحكيم عقب خروج الفريق الفرنسي من دور الثمانية للبطولة.

وتم تغريم سان جيرمان مبلغ 35 ألف يورو (39326 دولاراً) عقب استخدام جماهيره لأشعة الليزر والألعاب النارية خلال المباراة.