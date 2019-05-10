نهائي الدوري الأوروبي: 12 ألف تذكرة لآرسنال وتشيلسي معاً

سيحصل ناديا آرسنال وتشيلسي على ستة آلاف تذكرة لكل منهما لمباراة نهائي الدوري الأوروبي المقررة في 29 مايو (أيار) بمدينة باكو، عاصمة أذربيجان.
ووصف آرسنال عبر صفحته الرسمية هذا القرار بـ”المخيب للآمال”، مع الأخذ في الاعتبار أن الملعب الأوليمبي في باكو يتسع لـ68 ألف و700 متفرج.
وقال النادي: “إننا في محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للحصول على عدد أكبر من التذاكر، لكن هذا التوزيع المخيب للآمال يمثل لنا صعوبات كبيرة”.
وأضاف أنه بتخصيص ستة آلاف تذكرة فقط “لن يكون هناك مفر من بقاء آلاف المشجعين الذين دعموا النادي طوال البطولة الأوروبية، دون أن يتمكنوا من حضور المباراة”.
وفي المقابل، خصص “يويفا” لمباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي التي ستجمع بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير في أول يونيو(حزيران) اللمقبل على ملعب واندا متروبوليتانو، 16 ألف و613 تذكرة لكل فريق في استاد يتسع لـ68 ألف متفرجاً.
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