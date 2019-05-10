محمد صلاح قد يعود للعب أمام ولفرهامبتون الأحد

ألمح مدرب ليفربول ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورغن كلوب، اليوم الجمعة، إلى احتمالية عودة نجمه الدولي المصري محمد صلاح إلى اللعب الأحد ضد ضيفه ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من “البريمر ليغ”.

ولدى سؤاله عن إمكانية خوض صلاح العائد للتو من إصابة في الرأس تعرض لها في المرحلة الماضية ضد نيوكاسل، المباراة الأخيرة في الدوري، قال كلوب: “أعتقد ذلك”.

وأضاف المدرب الألماني “لقد بدا على ما يرام الثلاثاء، خلال احتفالات ما بعد المباراة” في إشارة إلى الفوز الكبير الذي حققه النادي الإنجليزي برباعية نظيفة على ضيفه برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا وقلبه الطاولة على النادي “الكاتالوني” عقب خسارته بثلاثية نظيفة ذهاباً في برشلونة، ليضمن بطاقته غلى النهائي الثاني على التوالي في المسابقة.

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وتابع “ركض منفرداً، واليوم الجمعة سيشارك في حصتنا التدريبية”.

وتكتسي مباراة الأحد ضد ولفرهامبتون أهمية كبيرة لليفربول الساعي إلى الظفر باللقب للمرة الأولى منذ 1990 بيد أن مصير التتويج ليس بديه كونه يحتل المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي والذي يحل ضيفا على برايتون الأحد أيضاً.

وسيواصل ليفربول اللعب في غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي يعاني من إصابة في المحالب، بينما من المتوقع أن يكون المدافع الإسكتلندي أندي روبرتسون والقائد لاعب الوسط جوردان هندرسون جاهزين لمباراة الأحد بعد تعرضهمها لإصابة طفيفة ضد برشلونة.