إنبي يرفع شعار لابديل عن الفوز في مواجهة الاتحاد السكندري

تعتبر مواجهة الليلة بين الإتحاد السكندرى وإنبى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة في الجولة 32 للدوري الممتاز بستاد المكس صعبة بكل المقاييس للفريقين. الاتحاد نجح فى التأهل للدور قبل النهائى لكأس مصر بعد تخطيه الاسماعيلي 3-1 وتغلبه على النجوم بهدفين مقابل هدف فى الدوري بينما فاز إنبى على بتروجت بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة. فاز إنبى على بتروجت بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة. يحتل الاتحاد السكندرى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء Advertisements بينما يحتل إنبى المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء ويسعى الاتحاد للفوز للدخول بقوة في المنطقة الآمنة، بينما ليس امام الفريق البترولي سوى الفوز لتأمين موقفه حيث ان التعادل اشبه بالخسارة في ظل رغبة الجهاز واللاعبين للفوز ولا رفع شعار لابديل عن الفوز في اللقاءات الأربعة المقبلة .

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